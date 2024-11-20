В Татарстане у ряда производителей суши нашли кишечную палочку и стафилококк

В роллах и салатах ряда производителей Татарстана по результатам лабораторных исследований обнаружили бактерии группы кишечной палочки и стафилококк. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

Управление ведомства по требованию прокуратуры Татарстана провело внеплановые выездные проверки с лабораторным контролем в отношении 16 предприятий. Нарушения выявили на всех объектах:

отсутствие маркировки с информацией о дате производства, сроках годности, производителе;

нарушение условий хранения;

несоблюдение технологии приготовления;

нарушения санитарно-дезинфекционного режима.

Специалисты взяли 82 пробы готовых блюд с роллами и салатами и 160 смывов с окружающей среды. В 26 смывах (16%) с объектов окружающей среды и в 35 пробах (43%) готовых блюд обнаружили бактерии кишечной палочки. Еще в двух пробах (2,4%) выявили стафилококк.

По результатам проверок с реализации сняли 42 партии пищевой продукции общим весом 235 кг. Составили 18 протоколов об административном правонарушении.

Ранее стало известно, что во всех 50 наименованиях роллов и суши, проверенных Госалкогольинспекцией Татарстана, выявили нарушения.

Диана Соловьёва