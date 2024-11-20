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Казанский аграрный университет получил предостережение Рособрнадзора

Рособрнадзор объявил предостережение Казанскому государственному аграрному университету за нарушения при внесении данных в Федеральный реестр документов об образовании (ФИС ФРДО). Об этом сообщили в ведомстве.

В числе других вузов, получивших аналогичные предупреждения, — Кубанский медицинский институт, Камский институт гуманитарных и инженерных технологий, а также Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова.

Рособрнадзор уточнил, что предостережения вынесены за несоблюдение обязательных требований, связанных с полнотой, достоверностью и актуальностью сведений в реестре. Кроме того, ведомство приостановило действие лицензий двух других вузов и объявило предостережения еще нескольким учебным заведениям.

В сентябре сообщалось, что Казанский аграрный университет планирует построить общежитие на 634 места за 1,5 млрд руб.

Анар Зейналов

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