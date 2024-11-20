Годовая инфляция в Татарстане составила 8,32% по итогам октября

В Татарстане годовая инфляция в октябре 2024 года составила 8,32%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Татарстанстатом.

С декабря 2023 года потребительские цены в республике выросли на 6,8%, а с сентября 2024 года — на 0,76%.

Цены на товары в целом возросли на 6,82% по сравнению с октябрем 2023 года, а с начала 2024 года — на 5,19%. Стоимость услуг за год увеличилась на 12,6%, с начала 2024 года — на 11,41%.

Продовольственные товары подорожали на 9% за год, за 10 месяцев 2024 года — на 7,35%. Плодоовощная продукция подорожала на 10,12% за год и на 8,41% с начала 2024 года. Непродовольственные товары стали дороже на 4,66% по сравнению с октябрем 2023 года и на 4,04% за 10 месяцев.

Базовый индекс потребительских цен за год увеличился на 8,46%, а с декабря 2023 года — на 7,21%.

В сентябре годовая инфляция в Татарстане составила 8,71%.

Анар Зейналов