Главу исполкома Актанышского района задержали по подозрению в хищении 41 тысячи рублей

Руководителя исполкома Актанышского района Татарстана Рустема Ильясова задержали по подозрению в хищении денежных средств и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год, работая заместителем руководителя исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района, чиновник организовал через подчиненных сотрудников исполкома незаконный сбор денежных средств с предпринимателей за размещение их торговых палаток во время проведения на территории села Муслюмово четырех праздников «Сабантуй».

В результате он получил от предпринимателей денежные средства на сумму не менее 41 тыс. руб.

Рустем Ильясов родом из Набережных Челнов. В 2004–2005 годах он работал начальником отдела сбыта Муслюмовского МПП ЖКХ, а затем в течение пяти лет занимал такую же должность в ОАО «Муслюмовские инженерные сети». До 2013 года он также работал начальником отдела сбыта в этом же предприятии.

Рустем Ильясов пришел в Актанышский район в 2016 году. С 2016 по 2017 год он занимал пост руководителя исполкома района. В то время главой района был Фаил Камаев, который в дальнейшем стал главой Тукаевского района и в апреле текущего года был задержан по делу о взяточничестве в особо крупном размере.

В 2018 году Рустем Ильясов вернулся на пост первого заместителя главы исполкома Муслюмовского района, освободив кресло для будущего главы Энгеля Фаттахова, которого также в этом году задержали и предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Влас Северин