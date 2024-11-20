В 2025 году в Татарстане могут увеличить цену проезда в месяц льготников и детей

В Татарстане в 2025 году планируют увеличить стоимость месячного проезда для льготников и детей. Соответствующий проект постановления размещен на сайте антикоррупционной экспертизы.

Стоимость месячного проезда для льготников поднимется на 25 руб. и составит 630 руб. Цена проездного на месяц для детей увеличится на 15 руб. и дойдет до 384 руб.

Постановление может вступить в силу с 1 января 2025 года.

В 2024 году стоимость месячных проездных для льготников выросла на 24 руб., а для детей — на 15 руб.

Диана Соловьёва