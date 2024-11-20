В Новой Портовой могут построить театр и школу цифровых технологий

В Казани состоялся круглый стол по реновации Новой Портовой, где предложили создать театр, школу парусного спорта и школу цифровых технологий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Планируется, что в театре смогут выступать любительские студии.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина сообщила, что Ново-Татарскому кладбищу планируют присвоить мемориальный статус. Рядом с ним могут установить музейно-выставочное пространство.

Ильсияр Тухватуллина рассказала, что российские архитекторы Никита Явейн и Рубен Аракелян занимаются проектированием школы и детского сада в «Новой Портовой». На форуме «Казаныш» планируют представить казанскую карту арт-объектов. Ранее стало известно, что мероприятие перенесли с декабря на февраль.

Участники встречи считают, что Новая Портовая может стать площадкой для проведения мероприятий федерального уровня.

Ранее стало известно, что на первый этап создания гидротехнического сооружения (ГТС) «Новая Портовая» выделят около 333,3 млн руб.

Диана Соловьёва