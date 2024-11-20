По поручению Ильсура Метшина в Казани откроют новый Дом работников образования

В Казани весной 2025 года планируют открыть новый Дом работников образования. Объект откроют по поручению мэра города Ильсура Метшина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

Объект находится на ул. Подлужной между экстрим-парком «УРАМ» и парком «Елмай». Сейчас в здании площадью 950 квадратных метров идут ремонтные работы, так как ранее оно находилось в аварийном состоянии. На объекте работают 21 человек и 2 единицы спецтехники.

В здании сделают зал для конференций, творческие лаборатории для педагогов, многофункциональный актовый зал, рекрутинг-центр, студии и рабочие зоны. Проект разработал Институт развития Казани.

Сейчас Дом работников образования расположен на 2-м этаже здания на ул. Баумана, 62/9. Сообщается, что на объекте не получается разместить всех желающих. Количество мероприятий в Доме работников образования за последние 3 года увеличилось с 30 до 147 в год. Число участников выросло с 4,6 тыс. до 6,3 тыс. человек.

В новом Доме работников образования можно будет проводить конкурсы и реализовывать проекты.

Диана Соловьёва