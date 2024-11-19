Перенос форума «Казаныш», иск об отставке Фаила Камаева и итоги выставки техники НАТО

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» перенесли с декабря на февраль. Причиной стало расширение числа стран-партнеров БРИКС. Организаторы мероприятия решили пригласить представителей архитектурного сообщества Индонезии, Малайзии и Таиланда.

Верховный суд Татарстана отменил определение Набережночелнинского суда и вернул обратно иск об отставке бывшего главы Тукаевского района Фаила Камаева. Ранее суд Челнов не принял прокурорский иск к рассмотрению, посчитав, что дело должен рассматривать Тукаевский суд. Иск об отставке Фаила Камаева находится на стадии рассмотрения. Прокурор Тукаевского района потребовал признать отставку Фаила Камаева по собственному желанию незаконной.

Выставку трофейной техники НАТО посетило более 113,6 тыс. человек, 400 граждан заключили контракты с Минобороны России. Наибольшее количество посетителей зарегистрировали в воскресенье, 17 ноября (31,4 тыс. посетителей). Татарстан стал лидером по количеству человек, заключивших контракт на военную службу, за время работы выставки техники НАТО.

Татарская транспортная прокуратура обвинила Флот Татарстана в причинении ущерба республике на сумму более 96 млн руб. Ущерб причинен из-за неэффективного расходования бюджетных средств. В следственных органах возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В Татарстане с 11 по 17 ноября заболеваемость COVID-19 выросла на 25,8% по сравнению с предыдущей неделей. По данным Роспотребнадзора, в республике выявили 478 случаев заболевания. С 4 по 10 ноября в Татарстане зарегистрировано 380 заражений новой коронавирусной инфекцией. Заболеваемость ковидом в России за неделю увеличилась на 21,6%.

Активы татарстанского «Автоградбанка» выставили на торги на общую сумму более 1 млрд руб. Крупнейший лот — головное здание Автоградбанка в Набережных Челнах площадью 7,5 тыс. кв. м, оцененное в 326,6 млн руб.

В Татарстане за 9 месяцев 2024 года 514 малых и средних промышленных предприятий получили около 9,6 млрд руб. по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Республика расположилась на 7 месте среди регионов России по объему привлеченных средств.

В троллейбусах и трамваях Казани внедрили способ оплаты по геолокации. Пассажиры могут оплатить проезд с помощью приложения «Казань транспорт». В общественном транспорте также обновили стикеры с QR-кодом. Если перейти по ним, то можно оплатить поездку через приложение.

Участницу юношеского первенства России по фигурному катанию в Казани Надежду Понтелеенко заподозрили в употреблении допинга. Фигуристка заняла 3 место на соревнованиях в столице Татарстана. Тренер спортсменки Олег Татауров сообщил, что Надежда Понтелеенко пропустит соревновательный сезон из-за шумов в сердце.

Диана Соловьёва