Промышленные МСП Татарстана привлекли почти 10 млрд рублей по нацпроекту

Малые и средние промышленные предприятия Татарстана за девять месяцев 2024 года получили 9,6 млрд рублей по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Республика заняла седьмое место в рейтинге регионов по объему привлеченных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики Татарстана.

В рамках нацпроекта поддержку получили 514 предприятий республики. Средства направлены на технологическую модернизацию, обновление оборудования и расширение производств.

По данным Минэкономразвития России, за этот период малые и средние промышленные предприятия страны привлекли 309,4 млрд рублей. Количество выданных кредитов выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, из 15 тысяч выданных кредитов с господдержкой около 3,4 тысяч направлены на инвестиционные цели, включая обновление технологий и развитие производства.

Среди лидеров по объемам привлеченных средств оказались Москва (40,3 млрд рублей), Московская область (25 млрд рублей) и Санкт-Петербург (17,2 млрд рублей). Татарстан вошел в десятку лучших регионов, уступив Новосибирской, Свердловской и Нижегородской областям.

Программа льготного кредитования и инструменты Национальной гарантийной системы остаются основными мерами поддержки промышленных МСП. Нацпроект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что объем средств на поддержку малого и среднего предпринимательства в Татарстане в 2025 году составит более 8 млрд рублей.

Анар Зейналов