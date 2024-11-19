Флот Татарстана обвинили в причинении ущерба республике на 96 млн руб.

Татарская транспортная прокуратура обвинила «Флот Республики Татарстан» в причинении ущерба на 96 млн рублей из-за неэффективного расходования бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Татарская транспортная прокуратура проверила исполнение бюджетного законодательства. Установлено, что купленные суда оценили по одинаковой рыночной стоимости, хотя находятся в разном техническом состоянии. Это свидетельствует о формальном подходе при проведении оценки имущества. Прокуратура выявила нарушения при определении стоимости ремонта теплоходов и рентабельности их капремонта. Организация также допустила нарушения при купле-продаже и приватизации недвижимого имущества.

Транспортный прокурор направил в следственный орган материалы для проведения доследственной проверки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Расследование уголовного дела контролируется транспортной прокуратурой.

Диана Соловьёва