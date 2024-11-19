В трамваях и троллейбусах Казани внедрили систему оплаты проезда по геолокации

В трамваях и троллейбусах Казани появился способ оплаты проезда по геолокации. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

Проезд можно оплатить в приложении «Казань транспорт». К нему привязывается банковская карта. Для оплаты проезда пассажиру общественного транспорта нужно скачать приложение, привязать банковскую карту, включить Bluetooth и геолокацию. После этого «Казань транспорт» автоматически подтвердит маршрут. Пассажир подтверждает оплату и предъявляет электронный билет контролеру.

В трамваях и троллейбусах обновили информационные стикеры с QR-кодом. По ним также можно оплатить проезд через приложение.

Приложение «Казань транспорт» было запущено в январе 2022 года. В рамках Международного форума Kazan Digital Week — 2024 было подписано соглашение о внедрении технологии оплаты проезда на основе данных геолокации.

Диана Соловьёва