Форум «Казаныш» перенесли на февраль из-за расширения партнеров БРИКС

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» решили перенести с декабря на февраль из-за расширения списка стран-партнеров БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

15 ноября в список государств-партнеров БРИКС вошли Индонезия, Малайзия и Таиланд. Организаторы мероприятия решили, что необходимо пригласить представителей архитектурного сообщества этих трех стран.

«Мы считаем, что экспертиза Малайзии, Индонезии и Таиланда, а также участие мэров, представителей вузов и главных архитекторов городов этих стран будут необходимы и крайне полезны для всех участников форума»,— рассказали организаторы «Казаныша».

Мероприятие пройдет с 6 по 8 февраля 2025 года в новом здании театра Г. Камала и будет продолжением саммита БРИКС.

Ранее стало известно, что на «Казаныше» ожидают более 7 тыс. участников из 20 стран.

По итогам казанского саммита БРИКС 13 стран получили статус государств-партнеров объединения.

Диана Соловьёва