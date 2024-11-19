В Казани за время работы трофейной выставки техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» 400 человек заключили контракты с Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На выставке техники НАТО в Казани 400 человек подписали контракты с Минобороны

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На выставке техники НАТО в Казани 400 человек подписали контракты с Минобороны

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Отмечается, что Татарстан стал лидером по количеству человек, заключивших контракт на военную службу, за время работы трофейной выставки. До Казани лидером была Оренбургская область, где контракты подписали 300 человек.

Передвижная выставка — это совместный проект Центрального военного округа, партии «Единая Россия», полпредства в УрФО и правительств регионов.

Ранее стало известно, что выставку техники НАТО в Казани посетило около 113,7 тыс. человек. Экспозицию планируют закрыть 19 ноября в 16:00.

Диана Соловьёва