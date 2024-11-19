Участницу первенства по фигурному катанию в Казани обвинили в употреблении допинга

Фигуристку Надежду Понтелеенко, участницу юношеского первенства России по фигурному катанию, обвинили в употреблении допинга. Об этом рассказал журналист «РИА Новости» Владислав Жуков со ссылкой на источники.

В допинг-пробе спортсменки было найдено запрещенное вещество.

Тренер фигуристки Олег Татауров рассказал ТАСС, что Надежда Понтелеенко пропустит соревновательный сезон из-за проблем с сердцем.

«Допинг? Без комментариев. У нее проблема с шумами в сердце, врачи не допускали и не допускают ее до тренировок», — заявил Олег Татауров.

15-летняя Надежда Понтелеенко принимала участие в юношеском первенстве России по фигурному катанию в апреле 2023 года. На соревнованиях фигуристка заняла 3 место.

Диана Соловьёва