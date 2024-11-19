За неделю в Татарстане на 25,8% увеличилась заболеваемость коронавирусом

В Татарстане за неделю с 11 по 17 ноября зарегистрировали 478 случаев заболеваний COVID-19. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, неделю ранее с 4 по 10 ноября в Татарстане выявили 380 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За неделю заболеваемость COVID-19 в республике увеличилась на 25,8%.

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана, в регионе продолжается сезонный подъем заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями. К ним также относится ковид. Количество заражений COVID-19 с 11 по 17 ноября в 1,2 раза ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

«Эпидемиологическая ситуация соответствует текущему сезону и является контролируемой», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость коронавирусом в России выросла на 21,6%.

Диана Соловьёва