Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховный суд Татарстана вернул в суд Челнов иск об отставке Фаила Камаева

Верховный суд Татарстана вернул в Набережночелнинский суд иск об отставке бывшего главы Тукаевского района Фаила Камаева. Частную жалобу прокурора рассмотрели на вчерашнем заседании. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Ранее прокуратура подавала иск в Набережночелнинский городской суд, в котором пыталась оспорить формулировку увольнения Фаила Камаева. Горсуд не принял иск к рассмотрению, т.к. посчитал, что он не подсуден суду Челнов, и иск должен быть рассмотрен в Тукаевском суде. Набережночелнинский суд вынес соответствующее определение, которое прокуратура обжаловала в Верховном суде. Верховный суд Татарстана отменил это определение и вернул иск в горсуд на стадию принятия.

Ранее на заседании совета Тукаевского района приняли решение об увольнении Фаила Камаева по собственному желанию. Как сообщает «Татар-информ», прокурор Тукаевского района потребовал признать отставку бывшего главы района по собственному желанию незаконной.

Фаила Камаева арестовали в апреле по подозрению в получении взятки «от представителя одной из коммерческих организаций» на 1,3 млн руб.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...