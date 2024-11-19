Верховный суд Татарстана вернул в суд Челнов иск об отставке Фаила Камаева

Верховный суд Татарстана вернул в Набережночелнинский суд иск об отставке бывшего главы Тукаевского района Фаила Камаева. Частную жалобу прокурора рассмотрели на вчерашнем заседании. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Ранее прокуратура подавала иск в Набережночелнинский городской суд, в котором пыталась оспорить формулировку увольнения Фаила Камаева. Горсуд не принял иск к рассмотрению, т.к. посчитал, что он не подсуден суду Челнов, и иск должен быть рассмотрен в Тукаевском суде. Набережночелнинский суд вынес соответствующее определение, которое прокуратура обжаловала в Верховном суде. Верховный суд Татарстана отменил это определение и вернул иск в горсуд на стадию принятия.

Ранее на заседании совета Тукаевского района приняли решение об увольнении Фаила Камаева по собственному желанию. Как сообщает «Татар-информ», прокурор Тукаевского района потребовал признать отставку бывшего главы района по собственному желанию незаконной.

Фаила Камаева арестовали в апреле по подозрению в получении взятки «от представителя одной из коммерческих организаций» на 1,3 млн руб.

Диана Соловьёва