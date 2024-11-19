В Казани выставку подбитой техники НАТО посетили более 113 тысяч человек

В Казани завершает свою работу выставка военной техники НАТО. За время её работы экспозицию посетили 113 678 человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В понедельник ее посетили 12 781 человек, а за все время экспонаты осмотрели более 113 тысяч гостей. Наибольшее количество посетителей пришло в воскресенье – 31 411 человек.

На выставке представлены 14 крупных экспонатов: техника из США, Великобритании, Германии, Турции, Австрии, Украины, а также японские внедорожники, захваченные в зоне проведения СВО. Все экспонаты сопровождаются стендами с QR-кодами, которые позволяют увидеть видео с моментом поражения техники. Военнослужащие на месте рассказывают посетителям о тактико-технических характеристиках машин.

Кроме того, на отдельной площадке выставлены 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, с которыми желающие могут сфотографироваться. Также на территории организован пункт отбора на военную службу по контракту.

Пресс-служба напоминает, что выставка закрывается сегодня, 19 ноября, и будет работать с 10:00 до 16:00.

Анар Зейналов