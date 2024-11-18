«Я не знал, что вы, ребята, настолько консервативны»

В понедельник депутаты парламентов стран БРИКС и кандидатов в организацию встретились в Госдуме на форуме «Традиционные ценности». Пока российские участники жаловались на чрезмерные «независимость и самостоятельность» женщин в РФ, их коллеги из Египта рассказывали о важности «борьбы с патриархатом». Впрочем, представитель Бразилии восхитился «консерватизмом» России и посетовал, что в его стране ничего не знают о традиционных ценностях партнера по БРИКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Нина Останина считает, что мужчина должен вдохновлять женщину на рождение детей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Нина Останина считает, что мужчина должен вдохновлять женщину на рождение детей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«На наш взгляд, на каком-то этапе роль женщины стала меняться в сторону большей независимости, самостоятельности,— открыл встречу член комитета Госдумы по делам семьи Евгений Марченко (ЕР).— Мы, конечно, наших женщин очень любим, уважаем, но хотим, чтобы они больше уделяли внимание семье, мужчине, детям. Чтобы не стремились так в бизнес, в политику, в экономику, во власть или в культуру». Его всецело поддержала глава комитета Нина Останина (КПРФ), назвав главной ценностью «сохранение природного предназначения», где женщина — это «продолжательница рода», а мужчина «вдохновляет ее на рождение детей». Член комитета по международным делам Дмитрий Кузнецов (СРЗП) добавил, что многим странам недостает понимания важности традиционных ролей.

Тут российские парламентарии внезапно услышали противоположное мнение. Депутат из Египта Асси Мустафа Доха заявила, что у них, «наоборот, идет борьба с патриархатом»: «Традиции и понимание религии не на стороне женщины, они помогают мужчинам. Очень много женщин в Египте просят развод только потому, что они себя чувствуют просто рабынями дома. Он (супруг.— “Ъ”) имеет право по традиции не отпустить ее из дома».

Высказавшись о наболевшем, она обратилась к депутатам из РФ: «БРИКС — это Индия, это Китай, это Россия, это Египет. Мы очень разные. И может быть, то, что вы стремитесь в России получить, для нас уже проблема».

Депутат из Пакистана Амир Навид заявил, что любая традиционная религия «поддерживает и продвигает социальные ценности и традиции». «Никакой отец не захочет причинить вред своей семье. Ни одна мать не захочет разрыва или распада семьи»,— убеждал он. В конце выступления господин Навид продемонстрировал полное понимание российских коллег: «Это (отказ от семейных ценностей.— “Ъ”) специально нам навязывается и продвигается какими-то властными кругами». Депутат из Эфиопии Ассефа Зелалем рассказал, что у них в стране именно женщины по традиции занимаются готовкой, обучением детей и другими семейными обязанностями. «Поэтому роль мужчины не такая большая, как роль женщины,— предупредил он.— Традиция дает мужчине свободу, чтобы вести себя как ребенок».

Слово передали парламентарию из Уганды Аллану Атугонзе. Опыт этой страны «крайне важен в моменте законодательной защиты религиозных ценностей», подчеркнул Дмитрий Кузнецов, имея в виду, что в Уганде запрещены однополые отношения, причем в некоторых случаях нарушителям грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь. «Мы сделали это для того, чтобы быть уверенными, что страна сохранится,— пояснил господин Атугонза.—. Я бы рекомендовал странам вести себя так, чтобы культура, существующая в каждой стране, не навязывалась другим». При этом в форуме участвовали представители Бразилии и ЮАР, где официально легализованы однополые браки. Но они не стали «навязывать» эту позицию коллегам по БРИКС и стремящимся.

Депутат из ЮАР Нобунту Линдумуса Вебстер лишь посетовала, что в их стране «более 60% семей — это семьи с одним родителем». А представитель Бразилии Озиэль Алвес Феррейра пожаловался, что у них уже никакой брак «больше не является» целью граждан и в стране зафиксирован самый высокий уровень разводов в истории.

При этом дети чаще всего остаются у матерей, а отцы не желают принимать участия в их воспитании. В результате множество бразильских мальчиков «растут без отцовской фигуры», и 9% мужчин-заключенных в тюрьмах даже не знают имени отца. «Смещение баланса (семейного.— “Ъ”) в пользу женщин» приводит к тому, что в стране «растут позиции феминизма», заявил господин Феррейра, а также «растет число людей, которые считают себя представителями ЛГБТ (в РФ движение запрещено как экстремистское.— Ъ)». Господин Феррейра добавил, что не знает, как в России с этим обстоят дела, и по незнанию нарушил законодательство РФ, обязывающее напоминать, что движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское. В конце выступления он восхитился: «Я впервые в России, и я не знал, что вы, ребята, настолько консервативны. Я так счастлив, это так впечатляет!» Еще он признался, что «жители Бразилии ничего не знают о России», и Дмитрий Кузнецов пообещал: «Мы к вам приедем и все расскажем про наш спасительный консерватизм».

Эмилия Габдуллина, Александр Черных