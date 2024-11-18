31 млрд на ремонт дорог и дворов, фейк о БПЛА над Казанью и перенос Исламских игр

В Казани на реконструкцию дорог и благоустройство дворов направили около 31,3 млрд руб. Из этих средств 17,1 млрд руб. выделили на строительство и ремонт дорожных объектов, 10,4 млрд руб. — на обновление объектов улично-дорожной сети, еще 3,8 млрд руб. — на программу «Наш двор».

Пресс-служба раиса Татарстана опровергла информацию о том, что над Казанью сбили украинский беспилотник. В выходные в СМИ распространились сведения об уничтожении вертолетом БПЛА. Подобных фактов на территории Татарстана не зафиксировали.

В Казани могут перенести проведение первых юношеских Исламских игр на 2026 год. Решение о дате проведения соревнований между спортсменами 14–16 лет будет принято до конца 2024 года.

Выставку военной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» в Казани посетило более 100 тыс. человек. Больше всего посетителей зарегистрировано в воскресенье, 17 ноября. В тот день на выставку пришли 31,4 тыс. человек.

В Татарстане с 1 января 2025 года планируют ввести туристический налог в Азнакаево, Булдырском, Адельшинском, Татарско-Баганинском, Нижнекондратинском, Высельском и Татарско-Елтанском сельских поселениях Чистопольского района. В 2025 году налоговая ставка составит 1%, в 2026 — 2%, в 2027 — 3%, в 2028 — 4%, а начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы.

На форуме «РОСТКИ» в Казани подписали контракт между китайской организацией Xinjiang Tianye и российской компанией «Нео Кемикал» на продажу химической продукции на 30 млн юаней. Всего по итогам мероприятия было заключено 31 соглашение.

«КамАЗ» поставил перевозчику «МосТрансАвто» из Москвы 409 автобусов за 5,4 млрд руб. Транспортные средства поставили по двум договорам, которые компании заключили в феврале 2023 года. Московский перевозчик подал «КамАЗу» на эти автобусы 331 рекламацию.

В 2024 году Татарстану и другим регионам России на ремонт и строительство культурных учреждений направят 675 млн руб. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. На выделенные средства в Казани откроют театр юного зрителя, дома культуры в Татарстане и других субъектах России.

Сестринский корпус Успенского женского монастыря в Чистополе планируют внести в реестр объектов культурного наследия. Монастырь был основан в 1864 году на средства местного купца Дмитрия Полякова в честь Успения Пресвятой Богородицы. Сестринский корпус сохранился до наших дней, несмотря на то что элементы первоначального комплекса были утеряны.

Диана Соловьёва