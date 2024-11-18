В 2024 году в Казани на ремонт дорог и дворов выделили 31,3 млрд рублей

В этом году в Казани на ремонт дорог и благоустройство дворов выделили около 31,3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Из выделенных средств 17,1 млрд руб. направили на строительство и обновление дорожных объектов, 10,4 млрд руб. — на реконструкцию объектов улично-дорожной сети, еще 3,8 млрд руб. — на программу «Наш двор».

В 2024 году в Казани построили и отремонтировали 2,4 млн кв. м дорог — это на треть больше, чем результат за 2023 год.

Доля нормативных дорог в Татарстане достигла 85%.

Для подготовки маршрутов движения гостей Игр и саммита отремонтировали 29 участков дорог и обустроили освещение на 22 улицах.

Диана Соловьёва