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В Татарстане и других регионах отремонтируют учреждения культуры на 675 млн руб.

Правительство России направит 675 млн руб на ремонт учреждений в Татарстане и 5 других регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В 2024 году с помощью выделенных средств откроют 25 учреждений культуры. Среди них театр юного зрителя в Казани. Также запланировано открытие домов культуры в Татарстане, Республике Алтай, Дагестане, Ингушетии, Чечне и Ставропольском крае.

Согласно распоряжению, всего в 2024 г. Татарстан получит почти 427,3 млн руб. на модернизацию театров. На ремонт театральных объектов в Марий Эл направят около 268,2 млн руб.

Работы по реконструкции театров и обновлению домов культуры в регионах России проходят в рамках нацпроекта «Культура».

В августе Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении средств на ремонт Атнинского и Альметьевского татарских театров. На ремонтные работы в театрах и музеях Татарстана планировали направить 167 млн руб.

Диана Соловьёва

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