В Чистополе планируют внести «Сестринский корпус Успенского женского монастыря» в реестр объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщает пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корпус Успенского женского монастыря в Чистополе планируют внести в реестр ОКН

Фото: пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране ОКН Корпус Успенского женского монастыря в Чистополе планируют внести в реестр ОКН

Фото: пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране ОКН

Как сообщает комитет по охране объектов культурного наследия, монастырь является ярким примером русского православного зодчества того времени. Сам монастырь был основан в поселке Водников на юго-западе Татарстана в 1864 году местным купцом Дмитрием Поляковым в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Строительство начиналось на личные средства купца, а в начале XX века были возведены первые каменные постройки, в том числе двухэтажный сестринский корпус, построенный в 1911 году по проекту архитектора Ф.Н. Малиновского. Это здание служило домом для монахинь и послушниц монастыря.

Хотя многие элементы первоначального комплекса были утеряны, включая сам монастырский храм, сестринский корпус сохранился до наших дней. В 2018 году этот объект уже включали в список выявленных объектов культурного наследия, и сейчас специалисты работают над его официальным включением в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Согласно Акту государственной историко-культурной экспертизы, заказчиком экспертизы является Комитет республики по охране объектов культурного наследия, а ее исполнителем — ООО «Реником».

Влас Северин