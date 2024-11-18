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В Казани выставку техники НАТО посетило более 100 тыс. человек

В Казани выставку военной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» посетило более 100 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

В Казани выставку техники НАТО посетило более 100 тыс. человек

В Казани выставку техники НАТО посетило более 100 тыс. человек

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани выставку техники НАТО посетило более 100 тыс. человек

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Больше всего посетителей (около 31,4 тыс. человек) пришли на выставку в воскресенье, 17 ноября. В субботу, 16 ноября посетителями стали почти 27 тыс. человек.

Трофейная выставка будет работать в Казани до 19 ноября включительно. Вход свободный. Выставку можно посетить ежедневно с 10:00 до 16:00.

По данным на 16 ноября, военную технику НАТО осмотрели около 42,5 тыс. человек.

Диана Соловьёва

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