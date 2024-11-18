Пресс-служба раиса Татарстана опровергла информацию о сбитии украинского БПЛА под Казанью

В пресс-службе раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова опровергли информацию о сбитии вертолетом украинского БПЛА под Казанью.

«В выходные в сети, а также в отдельных средствах массовой информации появились публикации якобы из Казани, сопровождаемые видеокадрами уничтожения вертолетом Ка-52 украинского БПЛА. Информируем, что подобных фактов на территории Республики Татарстан зафиксировано не было»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Видео о сбитии БПЛА было распространено в сети и позже опубликовано в Telegram-канале «Рыбырь».

Согласно публикации, экипаж российского вертолета Ка-52 перехватил украинский беспилотник в районе Казани и сначала пытался сбить дрон с помощью пушки, но позже использовали ракету «воздух-воздух», чтобы уничтожить цель.

Влас Северин