На форуме «РОСТКИ» Xinjiang Tianye и «Нео Кемикал» подписали контракт на 30 млн юаней

На форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» в Казани китайская компания Xinjiang Tianye и российская организация «Нео Кемикал» подписали контракт на продажу химической продукции на 30 млн юаней. Об этом сообщила руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на пресс-конференции.

Талия Минуллина отметила, что компании не из Татарстана, что говорит о пользе форума «РОСТКИ» для российских регионов.

Всего на российско-китайском форуме подписали 31 соглашение. Среди них также есть соглашения между правительством Татарстана и банком «Уралсиб» в области сельского хозяйства, между Елабугой и Дачжоу для установления побратимских отношений, а также меморандум о стратегическом сотрудничестве между «Татлифт» и шанхайским производителем лифтового оборудования.

Диана Соловьёва