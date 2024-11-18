В Казани могут перенести проведение юношеских Исламских игр на 2026 год

Запланированные в Казани первые юношеские Исламские игры могут перенести на 2026 год. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Владимир Леонов объяснил, что 2025 год уже очень насыщен по повестке. На следующий год запланировано проведение Азиатских игр и Игр исламской солидарности. Окончательное решение о дате первых юношеских Исламских игр будет принято до конца этого года.

Соревнования среди спортсменов 14-16 лет планировали провести летом 2025 года в Казани.

Как сообщал «РБК-Татарстан», президент России Владимир Путин одобрил идею проведения юношеских исламских игр в Казани.

Диана Соловьёва