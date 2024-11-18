«КамАЗ» поставил 409 автобусов в Подмосковье за 5,4 млрд рублей

Стоимость поставки 409 автобусов ПАО «КамАЗ» московскому перевозчику АО «МосТрансАвто» составила 5,4 млрд руб. Информация об этом опубликована в решении Арбитражного суда Московской области.

2 февраля 2023 года «МосТрансАвто» и «КамАЗ» заключили два договора на поставку автобусов. Первый договор предусматривал поставку 329 автобусов на сумму 4,3 млрд руб., а второй контракт — 80 автобусов за 1 млрд руб. В итоге общая стоимость 409 автобусов превысила 5,4 млрд руб., включая около 904,5 млн руб. НДС.

В прошлом году пресс-служба «КамАЗа» сообщила, что было поставлено 329 автобусов модели НЕФАЗ 5299—31—52 и 80 автобусов модели НЕФАЗ-5299-40-52 для эксплуатации на маршрутах Подмосковья и в городских округах Московской области, таких как Люберцы, Лыткарино, Рузский, Химки, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Богородский, Электросталь и Павловский Посад.

Московский перевозчик подал «КамАЗу» на эти автобусы 331 рекламацию. Подробности читайте в материале «Ъ Волга-Урал» «КамАЗ получил по рекламации».

Влас Северин