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Коммерсантъ FM
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ИИ учится и учит

Как бизнес внедряет технологии в образовательные программы

Искусственный интеллект захватывает образовательный рынок. Представители бизнеса все чаще внедряют нейросети в обучающие программы, отмечают собеседники “Ъ FM”. По данным консалтинговой компании Market.US, к 2034 году индустрия онлайн-образования в мире вырастет до $550 млрд. А сервис Trend Hunter называет устройства с ИИ одним из наиболее многообещающих направлений в этой сфере.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С этим согласна руководитель образовательного проекта для творческих подростков Uteens Наталья Рогаль. По ее мнению, работа с нейросетями дает школьникам больше карьерных перспектив: «Сегодня технологии и человеческая жизнь находятся в неразрывной связи, поэтому говорить о том, насколько это положительный тренд или отрицательный, не приходится, он просто уже есть. Для школы в какой-то момент становится в первую очередь экономически выгодно, что один и тот же контент не нуждается в оплате.

Чем увеличение стоимости разработок в сфере ИИ грозит рынку

То есть МарьИванна, которая преподавала эту таблицу умножения, может больше этого не делать, потому что есть такой инструмент с каким-то очень понятным, клевым маскотом, и дети готовы это слушать. Но дальше как раз нужна МарьИванна для того, чтобы дискутировать, решать какие-то более сложные задачи, объяснять, рефлексировать. На это все-таки пока что способен только человек. И как раз задача школы, на мой взгляд, состоит в том, чтобы найти тот баланс, в котором ребенок не провалится совсем в цифровую среду и получит необходимую поддержку в физической. Возникает некоторая фиджитальная модель с точки зрения обучения.

Искусственный интеллект — это штука, которая останется с нами надолго, большинство эйчаров отдают предпочтение тем, кто с ним умеет работать. Задача школы — показать, что это инструмент, а не замена самому человеку».

В России, по данным Smart Ranking, суммарная выручка сотни крупнейших образовательных сервисов сейчас превышает 120 млрд руб. Их дальнейшее развитие будет связанно с нейросетями, пока же о массовом внедрении технологии говорить не приходится, отметил основатель компании по разработке систем ИИ для бизнеса AiMono Михаил Шахмурадян: «Подобные инструменты на базе больших языковых моделей в образовании уже применяются, просто пока эта технология неравномерно распределена.

Есть приложения, которые позволяют рассказывать школьникам сложные топики из физики и математики, объясняя их простыми словами, либо в удобном визуальном представлении на языке конкретного ученика.

Это, конечно же, снижает нагрузку в первую очередь на преподавателя, а во вторую — снижает планку доступа к образовательному содержанию. Если мы говорим про отечественный рынок, то практика использования нейросетей в образовании может стать массовой в случае инициативы со стороны государства. Это может быть определенный нормативно-правовой акт, который подтолкнет учреждения использовать эти продукты».

Юрий Литвиненко — о падающей возвращаемости инвестиций в ИИ

В конце октября американское приложение для дошкольников привлекло $11 млн инвестиций. Через сервис Buddy.ai дети в игровом формате могут изучать буквы, цифры, формы и цвета на английском языке. Технология распознает голос ребенка и отвечает на его вопросы. «Яндекс» в ноябре запустил тестирование платформы с YandexGPT для школьников. Впрочем, о снижении нагрузки на учителей речи пока не идет, говорит директор сервиса «Яндекс Образование» Дарья Козлова: «В основе этого проекта YandexGPT — наша большая языковая модель, которая обучена помогать со школьной математикой пятого-восьмого класса. Мы здесь не идем в основную программу, в класс, не делаем какую-то параллельную сущность учителя. Мы как раз работаем со учеником дома.

Влияет ли умение работать с ИИ на уровень зарплаты

Если у родных нет времени и возможности понятно объяснять ребенку эту домашку, то дальше падает мотивация. Но прежде всего мы помогаем снять нагрузку с родителей. Нами было проведено исследование, которое показало, что они математику назвали одной из самых сложных в части домашней работы».

Несмотря на весь оптимизм участников рынка онлайн-образования генеративные модели все еще несовершенны. Например, у третьей версии YandexGPT объем фактических ошибок превышает 13%. А некоторые пользователи жаловались в сети, что языковая модель их оскорбляла.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

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