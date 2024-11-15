Более 3 тыс. заявок поступило на новый отбор по программе «Время героев»

За 16 часов с момента начала регистрации на отбор во второй поток программы «Время героев» поступило более 3 тыс. заявок от участников и ветеранов спецоперации. На период с 0:00 мск до 8:00 мск количество поданных заявок составляло более 1 тыс., говорится в Telegram-канале программы.

Отмечается, что 14 ноября прошло заседание Общественного совета программы, где и было принято решение о начале формирования второго потока обучения. Там же организаторы подвели итоги второго модуля первого потока. Всего, по информации «Времени героев», в ближайшее время на руководящие должности назначат 46 участников программы.

Программа «Время героев» стартовала 27 мая по поручению президента России Владимира Путина. Целью проекта называется подготовка участников СВО на должности руководителей органов власти в государственных корпорациях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что второй поток программы открылся из-за высокого интереса к ней.

О том, на какие посты назначили участников спецоперации,— в материале «Ъ» «Надстоящий полковник».