Песков объяснил, почему открылся второй поток «Времени героев»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что второй поток кадровой программы «Время героев» открылся из-за интереса к ней. Он считает, что все участники военной операции будут востребованы в обществе, в том числе на государственных постах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Второй поток потому, что очень большой интерес к этому проявляются. Это не те курсы, востребованные теми, кто вернулся после специальной военной операции. А, в свою очередь, эти люди востребованы обществом. Их уважают, к ним относятся как к героям, их слушают, на них равняются»,— сказал пресс-секретарь во время пресс-колла.

Дмитрий Песков также не исключил новых назначений на государственные посты из числа участников «Времени героев». «Это постоянный процесс, это не разовые какие-то акции»,— добавил он.

Программа «Время героев» стартовала 27 мая по поручению Владимира Путина. Ее целью стала подготовка руководителей органов власти и госкорпораций из числа участников военной операции. В Telegram-канале проекта говорится, что из первого потока назначения получили 12 человек, в числе которых полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога и сенатор Алексей Кондратьев. В ближайшее время, как указано в сообщении, ожидается назначение еще 46 участников программы.

О назначении участников военной операции на политические посты — в публикации «Ъ» «Надстоящий полковник».