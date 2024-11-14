«Балтика» в Татарстане, проекты «Татнефти» и Китая на $4,5 млрд и кишечные палочки в суши и роллах

«Балтика» планирует купить заводы «Булгарпиво» в Татарстане и «Букет Чувашии» почти за 3 млрд руб. Сделка ожидает одобрения ФАС. «Балтику» интересуют солодовые мощности «Букета Чувашии». По мнению Пивной Ассоциации Татарстана, сделка не повлияет на региональный рынок и ассортимент продукции.

«Татнефть» выплатит дивиденды 17,39 руб. на акцию за третий квартал. Общая сумма дивидендов за три квартала составит 55,59 руб. на акцию. Собрание акционеров по этому вопросу пройдет 19 декабря. Также стало известно, что «Татнефть» и китайские партнеры реализуют проекты в нефтегазохимии на $4,5 млрд. Компания планирует расширять сотрудничество с КНР.

В Татарстане нарушения выявили во всех проверенных роллах и суши — во всех 50 образцах обнаружены бактерии кишечной палочки. Нарушения также зафиксированы в 72% готовых салатов. Кроме того, несоответствия требованиям выявлены в 40% сметаны, 32% творога и 35% сливочного масла.

В Татарстане планируют развить направление «Казань плюс» для туристов из Китая и арабских стран. Туристы смогут посещать не только Казань, но и другие города, включая Йошкар-Олу.

К 2030 году уровень бедности в Татарстане планируют снизить до 4,1%. В 2023 году за чертой бедности находились 4,6% населения (184 тыс. человек). Среди заключивших социальные контракты (95,2 тыс. человек) 62,4% повысили доходы выше прожиточного минимума. Министр Эльмира Зарипова отметила, что прогноз на 2024 год положительный, но окончательные данные будут известны в 2025 году.

Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил Эльвиру Ахметову новым начальником Управления ЗАГС республики. Ранее эту должность занимала Гульшат Нигматуллина, которая была освобождена от поста и задержана по обвинению в превышении полномочий и хищении 6,7 млн руб.

В Зеленодольском районе Татарстана построят дом-интернат для престарелых и инвалидов на 120 мест за 516,2 млн руб. Строительство планируют завершить к 1 декабря 2025 года. Финансирование поступит из федерального и республиканского бюджетов.

Президент Владимир Путин утвердил единовременную выплату в 4 млн руб. за ранения, приведшие к инвалидности, участникам СВО. Выплаты распространяются на ранения, полученные с 24 февраля 2022 года и будут осуществляться через фонд «Защитники Отечества». Указ вступает в силу 14 ноября.

Анар Зейналов