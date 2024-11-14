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В Зеленодольском районе Татарстана построят дом престарелых за 516,2 млн рублей

В Зеленодольском районе Татарстана планируют построить дом-интернат для престарелых и инвалидов за 516,2 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

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В Зеленодольском районе Татарстана построят дом престарелых за 516,2 млн рублей

В Зеленодольском районе Татарстана построят дом престарелых за 516,2 млн рублей

Фото: ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

В Зеленодольском районе Татарстана построят дом престарелых за 516,2 млн рублей

В Зеленодольском районе Татарстана построят дом престарелых за 516,2 млн рублей

Фото: ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

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В Зеленодольском районе Татарстана построят дом престарелых за 516,2 млн рублей

Фото: ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

В Зеленодольском районе Татарстана построят дом престарелых за 516,2 млн рублей

Фото: ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Дом престарелых будет рассчитан на 120 мест. На объекте запланированы фасадные, отделочные работы, устройство системы канализации, водоснабжения, теплоснабжения, автомобильной дороги и благоустройство территории. Здание будет расположено по адресу: Зеленодольск, ул. Гайдара, д. 15 на территории Зеленодольского психоневрологического интерната.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Денежные средства выделят из федерального бюджета и бюджета Татарстана. Строительство должны завершить до 1 декабря 2025 года.

Диана Соловьёва

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