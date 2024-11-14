В Татарстане нарушения выявили во всех проверенных роллах и суши

Во всех 50 наименованиях роллов и суши, проверенных специалистами Госалкогольинспекции Татарстана, выявлены нарушения. Кроме того, несоответствия требованиям были обнаружены в 72% готовых салатов. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела развития внутреннего рынка ведомства Розалия Арсланова.

По словам спикера, проверки проводились совместно с Роспотребнадзором и охватили продукцию, заказываемую через интернет и приготовленную частными предприятиями. В роллах и суши были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Материалы по итогам проверки направлены в Роспотребнадзор, Россельхознадзор, прокуратуру и торговые сети для принятия мер.

Независимые экспертизы также выявили многочисленные нарушения среди молочной продукции. Требованиям качества не соответствовали 40% сметаны, 32% творога и 35% сливочного масла.

Анар Зейналов