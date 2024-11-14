«Татнефть» совместно с партнерами из КНР реализует проекты на $4,5 млрд

ПАО «Татнефть» совместно с китайскими партнерами реализует проекты в сфере нефтегазохимии и переработки нефти на сумму $4,5 млрд. Об этом сообщил генеральный директор компании Наиль Маганов во время проведения бизнес-форума «РОСТКИ». Компания также планирует увеличить свой портфель проектов за счет новых инициатив с партнерами из КНР.

По итогам третьего квартала текущего года «Татнефть» также планирует выплатить дивиденды акционерам в размере 17,39 руб. на акцию.

Влас Северин