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К 2030 году уровень бедности в Татарстане планируют снизить до 4,1%

В Республике Татарстан ожидают снижение доли людей, живущих за чертой бедности, до 4,1% от общего числа жителей. Об этом сообщила министр занятости, труда и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова на бизнес-форуме «РОСТКИ».

На данный момент Республика Татарстан занимает 4-е место среди регионов России по минимальному уровню бедности. По итогам 2023 года 184 тыс. жителей республики, или 4,6% от общего числа населения, оказались за чертой бедности.

Всего в Татарстане 95,2 тыс. человек заключили социальные контракты для получения поддержки. Из подписавших контракты 51% нашли работу, 22% зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и другие.

По состоянию на конец 2023 года у 62,4% граждан, подписавших социальные контракты, доход превысил прожиточный минимум.

Отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», Эльмира Зарипова отметила, что в республике не проводится помесячная оценка уровня бедности. Данные по этому показателю предоставляются в рамках государственной статистики только по итогам года.

Сейчас министерство опирается на информацию за 2023 год, а окончательные результаты за 2024 год станут известны в апреле 2025 года, но, по словам министра, прогноз по показателям текущего года ожидается положительный.

Влас Северин

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