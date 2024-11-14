«Балтика» планирует приобрести крупные пивные заводы в Татарстане и Чувашии

Пивоваренная компания «Балтика» планирует приобрести крупные пивные заводы: «Булгарпиво» в Татарстане и «Букет Чувашии» в Чувашской Республике. Об этом сообщили источники «Ведомостей».

Сделка оценивается на сумму почти 3 млрд руб.

Один из собеседников издания уточнил, что «Букет Чувашии» интересен «Балтике» из-за мощностей по производству солода — семена злаков, которые служат основой для производства пива. Сделка находится на согласовании ФАС.

По данным портала Rusprofile, компания «Букет Чувашии» из Чебоксар в 2023 году имела выручку 3,2 млрд руб. и прибыль в 85 млн руб. С 2021 года организация имеет положительную динамику выручки.

Компания «Булгарпиво» располагается в Набережных Челнах. В 2023 году выручка организации составила 1,4 млрд руб. По данным Rusprofile, прошлый год компания закончила с убытками в 149 млн руб.

Диана Соловьёва