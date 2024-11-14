По итогам третьего квартала акционеры «Татнефти» могут получить 17,39 руб. на акцию. Об этом стало известно на сервере раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Татнефть» планирует выплатить дивиденды в размере 17,39 руб. на акцию

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Татнефть» планирует выплатить дивиденды в размере 17,39 руб. на акцию

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал установить дивиденд на каждый тип акций в размере 55,59 руб., с учетом ранее выплаченных за первое полугодие. Собрание акционеров, где будет решаться вопрос о дивидендах, назначили на 19 декабря. Оно пройдет в формате заочного голосования. Если на собрании не соберется достаточное количество участников, то повторное собрание запланировано на 26 декабря. 24 ноября закроется реестр лиц, которые имеют право получить дивиденды.

В соответствии с дивидендной политикой «Татнефти», акционерам полагается не менее половины чистой прибыли компании, рассчитанной по МСФО или РСБУ, в зависимости от того, какая сумма больше.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» выплатит дивиденды по 38,2 руб. за первое полугодие.

Диана Соловьёва