«Татнефть» планирует выплатить дивиденды в размере 17,39 руб. на акцию
По итогам третьего квартала акционеры «Татнефти» могут получить 17,39 руб. на акцию. Об этом стало известно на сервере раскрытия информации.
«Татнефть» планирует выплатить дивиденды в размере 17,39 руб. на акцию
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал установить дивиденд на каждый тип акций в размере 55,59 руб., с учетом ранее выплаченных за первое полугодие. Собрание акционеров, где будет решаться вопрос о дивидендах, назначили на 19 декабря. Оно пройдет в формате заочного голосования. Если на собрании не соберется достаточное количество участников, то повторное собрание запланировано на 26 декабря. 24 ноября закроется реестр лиц, которые имеют право получить дивиденды.
В соответствии с дивидендной политикой «Татнефти», акционерам полагается не менее половины чистой прибыли компании, рассчитанной по МСФО или РСБУ, в зависимости от того, какая сумма больше.
Ранее сообщалось, что «Татнефть» выплатит дивиденды по 38,2 руб. за первое полугодие.