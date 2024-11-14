Возможный выкуп «Булгарпива» «Балтикой» не скажется на региональном рынке

Возможный выкуп пивоваренного завода «Булгарпиво» компанией «Балтика» не скажется на рынке пива в Татарстане. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил председатель Пивной Ассоциации Татарстана Ринат Акчурин.

«Для рынка пива никаких последствий не будет», — заявил собеседник издания.

Ринат Акчурин допустил, что бренды алкогольных напитков могут немного изменить свои названия, но на ассортимент пивной продукции сделка не повлияет. Мощности «Булгарпива» не должны поменяться. Сорта, которые выпускает челнинский завод, уже устоялись и пользуются спросом.

«Думаю, вряд ли захотят выдумывать что-то новое, изобретать велосипед. Просто сменится собственник», — рассказал председатель Пивной ассоциации Татарстана.

Сегодня стало известно, что пивоваренная компания «Балтика» планирует купить заводы «Булгарпиво» в Челнах и «Букет Чувашии» в Чувашской Республике. Вопрос находится на стадии обсуждения. Сделку оценивают в 3 млрд руб.

Диана Соловьёва