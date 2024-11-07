Прядеин: турналог в Екатеринбурге будет приносить минимум 450 млн ежегодно

Директор департамента экономики городской администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин в эфире «4 канала» заявил, что после введения туристического налога в бюджет города будет поступать как минимум 450 млн руб. ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам директора департамента экономики городской администрации Екатеринбурга Алексея Прядеина, введение турналога позволит пополнять бюджет города как минимум на 450 млн руб. в год

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ По словам директора департамента экономики городской администрации Екатеринбурга Алексея Прядеина, введение турналога позволит пополнять бюджет города как минимум на 450 млн руб. в год

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Я скорее за введение туристического налога, но тут надо все равно тоже взвешивать. С точки зрения экономики очевидно, что если у нас в среднем стоит номер 5 тыс. руб. в сутки, то 100 руб. сверху заплатить вроде не так уж и много. А при заполняемости 80% гостиничного фонда в течение года получается, что порядка 4,5 млн ночевок в год происходит. Умножьте 4,5 млн на 100 руб. — 450 млн руб., почти полмиллиарда рублей. Это та сумма, которую получаем дополнительно на развитие туристической же инфраструктуры»,— отметил Алексей Прядеин.

Однако он добавил, что нужно понять, готовы ли гостиницы заниматься сбором этих средств. По словам господина Прядеина, администратор гостиницы, который будет собирать турналог, должен спрогнозировать общую сумму, чтобы заложить ее в бюджет для улучшения туристической инфраструктуры. «Все-таки администрирование этих денег ляжет на гостиницы. Насколько они к этому готовы? Это тоже для них затраты, и в том числе для этого нужны люди и квалификация. Потом налоговая. Готова ли она работать с налоговыми агентами в виде гостиничного бизнеса? Здесь много нюансов»,— отметил Алексей Прядеин.

Напомним, ранее Уральская ассоциация туризма (УАТ) направила обращение в адрес председателя Екатеринбургской гордумы Анны Гурарий с просьбой отложить введение турналога, которое запланировано на 1 января 2025 года. В числе причин в УАТ назвали тот факт, что введение турналог может спровоцировать отток деловых туристов.

Анастасия Таначева