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Миллиард на метро в Казани, туристический налог в Елабуге и особый режим в новогодние праздники

Главные новости к вечеру среды — 13 ноября 2024 года.

В Казани на строительство первого участка второй линии метро дополнительно выделят 985,5 млн руб. из бюджета Татарстана. Завершить работы планируется к декабрю 2025 года. Ранее на этот проект уже было выделено 700 млн руб. в 2021 году, 639,4 млн — в 2022 году и 932 млн — в 2023 году.

С 1 января 2025 года в Елабуге вводится туристический налог. Ставка налога будет постепенно расти с 1% в 2025 году до 5% к 2029 году. От уплаты налога освобождаются несовершеннолетние и местные жители. Ранее стало известно о введении туристического налога не только в Казани, но и в Болгаре, а также Трехозерском, Полянском и Приволжском сельских поселениях.

В Татарстане с 25 декабря по 8 января планируют ввести особый противопожарный режим. Будет запрещено использование пиротехники 3-го класса опасности рядом с промышленными объектами, жилыми домами и местами скопления людей. МЧС разработает памятку по пожарной безопасности и совместно с МВД проведет проверки для пресечения незаконной торговли пиротехникой.

В Дербышках на стадионе «Ракета» к 23 ноября появится новый каток с искусственным льдом. В этот день «Ак Барс-Динамо» сыграет домашний матч против нижегородского «Старта». Мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход капремонта стадиона, в рамках которого были приобретены две станции охлаждения льда. Каток будет доступен как профессиональным спортсменам, так и местным жителям. Полностью ремонт «Ракеты» планируют завершить к 2025 году.

В Татарстане хотят продлить еще на год действие закона, позволяющего участникам СВО и их семьям получать социальные льготы, даже при наличии налоговой задолженности. Срок действия текущего закона истекает в конце 2024 года, новый законопроект продлевает его до 31 декабря 2025 года.

В Татарстане по республиканской программе завершен капремонт 18 спортивных объектов, включая спортшколы в Мамадыше и Нурлате, а также спорткомплексы в Высокогорском и Агрызском районах. На эти цели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» было выделено 668,5 млн руб. Всего с 2020 года в республике отремонтировано уже 98 спортивных объектов.

МВД Татарстана опровергло информацию, распространяемую в соцсетях, о том, что полицейские якобы ходят по квартирам и собирают биометрические данные для переписи населения. Ведомство заявило, что подобных задач перед сотрудниками полиции не стоит, и призвало граждан доверять только официальным источникам.

В Чувашии с 1 января 2025 года республиканский материнский капитал на третьего ребенка вырастет со 150 тысяч до 200 тысяч руб. Также планируется почти вдвое сократить сроки получения регионального маткапитала. С момента введения маткапитала в 2012 году его получили более 16 тысяч чувашских семей.

Анар Зейналов

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