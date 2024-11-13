В поселке Дербышки на стадионе «Ракета» начали заливку искусственного льда для создания катка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Дербышках к матчу «Ак Барс-Динамо» на стадионе «Ракета» появится новый каток Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Дербышках к матчу «Ак Барс-Динамо» на стадионе «Ракета» появится новый каток Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Дербышках к матчу «Ак Барс-Динамо» на стадионе «Ракета» появится новый каток Фото: Пресс-служба мэрии Казани Следующая фотография 1 / 3 В Дербышках к матчу «Ак Барс-Динамо» на стадионе «Ракета» появится новый каток Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Дербышках к матчу «Ак Барс-Динамо» на стадионе «Ракета» появится новый каток Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Дербышках к матчу «Ак Барс-Динамо» на стадионе «Ракета» появится новый каток Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Мэр города Ильсур Метшин проверил результаты капремонта стадиона. В ходе капитального ремонта приобрели две станции охлаждения, чтобы залить лед. Катком смогут пользоваться профессиональные спортсмены и жители поселка.

«Самое главное, сколько людей через этот стадион прошли, которые любят спорт, выросли с ним и ведут здоровый образ жизни! Мы и дальше будем создавать условия для того, чтобы команда профессионалов здесь занималась и побеждала, а дети сюда приходили»,— заявил Ильсур Метшин.

Лед для катка зальют до 23 ноября. В этот день хоккейный клуб «Ак Барс-Динамо» сыграет на своей домашней арене против команды «Старт» из Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что капремонт «Ракеты» завершат в 2025 году.

Диана Соловьёва