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В Дербышках к матчу «Ак Барс-Динамо» на стадионе «Ракета» появится новый каток

В поселке Дербышки на стадионе «Ракета» начали заливку искусственного льда для создания катка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

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В Дербышках к матчу «Ак Барс-Динамо» на стадионе «Ракета» появится новый каток

В Дербышках к матчу «Ак Барс-Динамо» на стадионе «Ракета» появится новый каток

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В Дербышках к матчу «Ак Барс-Динамо» на стадионе «Ракета» появится новый каток

В Дербышках к матчу «Ак Барс-Динамо» на стадионе «Ракета» появится новый каток

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В Дербышках к матчу «Ак Барс-Динамо» на стадионе «Ракета» появится новый каток

В Дербышках к матчу «Ак Барс-Динамо» на стадионе «Ракета» появится новый каток

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

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В Дербышках к матчу «Ак Барс-Динамо» на стадионе «Ракета» появится новый каток

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В Дербышках к матчу «Ак Барс-Динамо» на стадионе «Ракета» появится новый каток

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В Дербышках к матчу «Ак Барс-Динамо» на стадионе «Ракета» появится новый каток

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Мэр города Ильсур Метшин проверил результаты капремонта стадиона. В ходе капитального ремонта приобрели две станции охлаждения, чтобы залить лед. Катком смогут пользоваться профессиональные спортсмены и жители поселка.

«Самое главное, сколько людей через этот стадион прошли, которые любят спорт, выросли с ним и ведут здоровый образ жизни! Мы и дальше будем создавать условия для того, чтобы команда профессионалов здесь занималась и побеждала, а дети сюда приходили»,— заявил Ильсур Метшин.

Лед для катка зальют до 23 ноября. В этот день хоккейный клуб «Ак Барс-Динамо» сыграет на своей домашней арене против команды «Старт» из Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что капремонт «Ракеты» завершат в 2025 году.

Диана Соловьёва

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