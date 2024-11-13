В Татарстане завершен ремонт 18 спортивных объектов на сумму 668,5 млн рублей

В Татарстане завершен капитальный ремонт 18 спортивных объектов, выполненный в рамках республиканской программы. Еще один объект находится на стадии подготовки проектно-изыскательских работ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта республики.

В 2024 году на выполнение работ было выделено 668,5 млн руб. Все объекты отремонтированы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Среди них: спортивная школа по хоккею и фигурному катанию в Мамадыше, спорткомплекс в Высокогорском районе, спортивная школа по хоккею «Ледок» в Нурлате и спорткомплекс «Терси» в Агрызском районе.

С момента запуска программы в 2020 году общее количество обновленных объектов составило 98. Ремонтные работы проводятся по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Анар Зейналов