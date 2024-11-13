В Татарстане еще на год хотят продлить льготы для участников СВО и их семей

В Татарстане планируется продлить еще на год действие закона, который позволяет участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям получать социальные льготы, несмотря на налоговые задолженности. Об этом сообщает республиканское агентство «Татмедиа».

В Министерстве юстиции Республики Татарстан обсудили проект закона, который предусматривает продление льгот для участников СВО и их семей. Закон был принят в прошлом году и исключил требование об отсутствии налоговой задолженности для получения социальной помощи. Изначально закон действовал до 31 декабря 2024 года, однако теперь предлагается продлить его действие до 31 декабря 2025 года. Это позволит продолжить поддержку граждан, участвующих в спецоперации, и их близких, независимо от наличия долгов по налогам.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 12 компаний, сотрудники которых принимают участие в СВО, получили 53 млн рублей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Анар Зейналов