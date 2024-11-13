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В Чувашии увеличат материнский капитал за третьего ребенка до 200 тысяч рублей

С 1 января 2025 года сумма республиканского материнского капитала в Татарстане увеличится с 150 тыс. до 200 тыс. руб. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

С момента введения этой меры в 2012 году 16 399 многодетных семей республики уже получили финансовую помощь на общую сумму 1,4 млрд руб.

Олег Николаев отметил, что в этом году материнский капитал помог улучшить жилищные условия 773 семьям, которые потратили 108 млн руб. Также 305 семей получили единовременную выплату по 20 тыс. руб., а 213 семей направили почти 9 млн руб. на образование детей. Еще 13 семей использовали материнский капитал для покупки автомобилей.

Анар Зейналов

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