В Татарстане на новогодние праздники могут ввести противопожарный режим

В Татарстане с 25 декабря по 8 января планируют ввести особый противопожарный режим. Соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

В эти дни установят запрет на использование пиротехнических изделий 3 класса опасности:

в 500 метрах от границ промышленных объектов и транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса;

в 30 метрах от границ объектов ЖКХ, сельского хозяйства, частных домов, мест с большим скоплением людей, автомобильных дорог;

в 30 метрах от многоквартирных жилых домов.

Согласно проекту постановления будет определен список объектов, вблизи которых нельзя использовать пиротехнические изделия 3 класса. Органам местного самоуправления Татарстана предложат дополнительно определить объекты, рядом с которыми введут запрет на пиротехнику.

До 15 декабря МЧС Татарстана нужно будет разработать памятку о пожарной безопасности во время новогодних праздников и информировать население о правилах соблюдения безопасности. Планируется, что министерство вместе с МВД республики проведет выездные обследования территорий, чтобы пресечь торговлю пиротехническими изделиями в непредназначенных местах.

Диана Соловьёва