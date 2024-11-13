МВД Татарстана опровергло информацию о приходе полиции в дома для переписи населения

В МВД Татарстана опровергли информацию о том, что полицейские приходят в квартиры и дома к местным жителям для переписи населения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях распространяется информация о людях, которые выдают себя за сотрудников МВД и ходят по квартирам татарстанцев. Информация не соответствует действительности. В сообщении говорится, что неизвестные приходят к жителям республики в форме сотрудников органов внутренних дел, показывают документы и бланки с символикой МВД.

Группа неизвестных утверждает, что им нужно проверить наличие удостоверений личности у жильцов квартир и снять биометрию для предстоящей переписи населения. Они также могут попросить сделать фотографию татарстанца. С собой они приносят ноутбук, биометрическое устройство и список жильцов.

МВД Татарстана сообщает, что перед полицейскими не стоит таких задач, и просит доверять только проверенным источникам.

Диана Соловьёва