В России предложили при нарушении ПДД аннулировать иностранные водительские права

На рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект о признании недействительными на территории России международных и иностранных водительских прав при нарушении правил дорожного движения (ПДД). Авторами инициативы стали депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Изменения предложено внести в закон «О безопасности дорожного движения».

В случае принятия законопроекта зарубежные национальные и международные водительские удостоверения будут признавать недействительными с момента вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении.

Депутаты отметили, что сейчас такие права можно использовать в течение года с даты получения вида на жительство или гражданства, а также с даты первого после въезда в Россию. Однако отсрочка позволяет садиться за руль водителям, которые не имеют соответствующих знаний или не соблюдают ПДД, продолжили авторы проекта закона.

Парламентарии обратили внимание, что за 2023 год количество ДТП по вине водителей с иностранными правами возросло более чем на 6,5%. Пострадавших в таких авариях стало больше почти на 8,5%, погибших — на 4,5%, говорится в сопроводительных документах к проекту закона, которые есть в распоряжении ТАСС.

Вчера, 12 ноября, председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о подготовке еще одного законопроекта для изменения миграционной политики. Предлагается запретить принимать в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка.

Подробнее об изменениях в миграционной политике — в материале «Ъ» «Брак потребует проверки временем».