Генсек НАТО призвал изменить траекторию конфликта на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что странам Запада необходимо предоставить Украине помощь в таком объеме, при котором изменится «траектория конфликта» с Россией. Этот подход соответствует интересам Европы, CША, а также странам Индо-Тихоокеанского региона, считает глава Североатлантического альянса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manon Cruz, Reuters Фото: Manon Cruz, Reuters

«Мы сообща должны сделать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины»,— сказал Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном (цитата по AFP). «Мы обсудим необходимость продолжать поддержку, поскольку украинцы готовятся к зиме, которая может стать для них самой суровой с 2022 года. Мы должны подтвердить, что будем придерживаться выбранного курса в долгосрочной перспективе»,— добавил генсек НАТО.

12 ноября в Елисейском дворце состоялась первая встреча Эмманюэля Макрона с новым генсеком НАТО, который вступил в должность 1 октября. Как писали СМИ, основной темой станет помощь Украине на фоне избрания Дональда Трампа президентом США. Между тем в Кремле настаивали, что динамику боевых действий на Украине не способны изменить какие-либо западные вооружения.

О мирной повестке на фоне победы Трампа — в материале «Ъ» «Испорченный телефон».