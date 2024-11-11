Песков: никакие западные вооружения не изменят динамику на фронте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что динамику боевых действий на Украине не способны изменить какие-либо западные вооружения. Так он прокомментировал публикации СМИ о планах правительств Франции и Великобритании разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Накануне, 10 ноября, The Telegraph со ссылкой на источники писала, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в «последний раз» попробуют убедить действующего американского президента Джо Байдена снять запрет на удары Storm Shadow. По данным издания, переговоры по этому вопросу состоятся в Париже, где господин Стармер примет участие в праздновании Дня перемирия.

«Это лишний раз демонстрирует, что европейские руководители продолжают свою линию, продолжают добиваться ''стратегического поражения'' нашей страны. Мы же, в свою очередь, продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей»,— сказал пресс-секретарь, комментируя публикацию издания в разговоре с журналистами. Господин Песков отдельно подчеркнул, что «никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии».

Разрешение на удары американскими ATACMS и британо-французскими Storm Shadow — часть «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского, представленного в Верховной раде 16 октября. ATACMS имеют предельную дальность около 300 км, Storm Shadow — свыше 560 км. Против передачи Украине этих ракет выступали Италия и Германия, США не давали разрешения на удары ими вглубь российской территории.

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