Юрий Слюсарь обсудит бюджет Ростовской области с депутатами до конца ноября

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь планирует встретиться с депутатами регионального заксобрания 25 ноября. Об этом он сообщил на внеочередном заседании областного парламента.

Отвечая на вопрос одного из депутатов по поводу продолжения сложившейся в регионе практики общения законодательной и исполнительной власти, господин Слюсарь сказал, что в ближайшем будущем будет проведено много встреч. Одна из них состоится 25 ноября. В ходе нее будет рассмотрен вопрос, касающийся бюджета Ростовской области.

По словам Юрия Слюсаря, такая встреча необходима для того, чтобы он смог понять мысли и предложения депутатов, задать им вопросы, а также сблизить позиции для дальнейшей совместной работы.

Юрий Слюсарь был назначен врио губернатора Ростовской области 4 ноября после того, как экс-глава региона Василий Голубев досрочно ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы. Сегодня, 12 ноября, стало известно о передаче господину Голубеву мандата депутата донского заксобрания Николая Беляева.

Анастасия Казуков